Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не запасаться лекарствами от коронавируса без назначения врача

Градоначальник в телеэфире отметил, что заниматься самолечением нельзя. По его словам, система здравоохранения Москвы справляется с пандемией, но с каждым днем работа становится все более и более напряженной .

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили еще почти 25 с половиной тысяч заражений коронавирусом, что стало новым максимум за все время пандемии. Умерли за сутки, по подсчетам штаба, 524 человека. Впервые с марта суточная смертность превысила полтысячи накануне.