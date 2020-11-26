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20:03, 26 ноября 2020

В Германии полиция отпустила водителя машины, который накануне врезался в ворота офиса канцлера Ангелы Меркель

На автомобиле было написано «Остановите политику глобализации» и «Вы чертовы убийцы детей и стариков». Как пишет издание Die Zeit, в полиции заявили, что не видят оснований для дальнейшего содержания под стражей 54-летгнего мужчины или его отправки в психиатрическую клинику.

Отмечается, тот же водитель на том же автомобиле уже пытался протаранить ворота офиса Меркель в феврале 2014 года. Тогда на машине было написано «Нет изменению климата, убивающему людей», а также признание в любви к некой Николь.



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