В Германии полиция отпустила водителя машины, который накануне врезался в ворота офиса канцлера Ангелы Меркель

На автомобиле было написано «Остановите политику глобализации» и «Вы чертовы убийцы детей и стариков». Как пишет издание Die Zeit, в полиции заявили, что не видят оснований для дальнейшего содержания под стражей 54-летгнего мужчины или его отправки в психиатрическую клинику.

Отмечается, тот же водитель на том же автомобиле уже пытался протаранить ворота офиса Меркель в феврале 2014 года. Тогда на машине было написано «Нет изменению климата, убивающему людей», а также признание в любви к некой Николь.