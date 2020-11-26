МИД Азербайджана сообщил о вызове посла Франции из-за резолюции Сената страны по Нагорному Карабаху

Дипломату вручили ноту протеста, — передает ТАСС. накануне французский Сенат призвал правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха. «За» проголосовали 305 сенаторов из 306. Документ носит рекомендательный характер. Сегодня его раскритиковали власти Турции.

Споры о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха являются причиной давнего конфликта между Азербайджаном и Арменией. Недавно в результате войны Баку получил контроль над рядом районов зоны боевых действий.