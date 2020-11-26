Европарламент принял резолюцию с призывом ввести жесткие санкции против Турции

«За» проголосовал 631 депутат, «против» – трое. В документе говорится, что отношения Евросоюза и Турции достигли исторического минимума из-за действий Анкары в Средиземном море, которые посягают на суверенитет стран ЕС Греции и Кипра, а также из-за деятельности Турции в Ливии, Сирии и, как говорится в резолюции, прямой поддержки Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте.
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