Радио Свобода: «Аэрофлот» не выплатил компенсацию вдове погибшего пилота из-за пандемии

Крупнейший российский авиаперевозчик признан пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавируса, поэтому списать деньги с его счетов невозможно, — говорится в публикации.

Пилот Дамир Ахметов умер во время полета по маршруту Москва-Анапа. Аэрофлот отказывался платить компенсацию в досудебном порядке, — представители перевозчика утверждали, что пилот умер не за штурвалом, а когда его вынесли для оказания первой помощи, а значит, не во время исполнения служебных обязанностей.

Вдова пилота обратилась в суд, который вынес решение в ее пользу.