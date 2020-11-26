Источник Интерфакса сообщает о поломке поезда в московском метро

В вечерний час пик он остановился с пассажирами на станции метро Ясенево. Это произошло примерно в 18:45. Как передает агентство, нет движения поездов по оранжевой ветке на участке от Новоясеневской до Теплого Стана по направлению к центру.

В пресс-службе столичного метрополитена сообщили об увеличенных интервалах движения поездов.