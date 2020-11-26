Об этом сообщил Интерфаксу его защитник Дмитрий Мыльцын. Это уже вторая судебная инстанция, которая отклоняет его жалобу. По словам адвоката, на сегодняшнее заседание следователь ФСБ предоставил заявление от Луканина, в котором ученый утверждает, что работает с другим защитником.
Мыльцын сказал, что его наняли родственники и друзья ученого и он сомневается в том, что Луканин добровольно отказался от его услуг. Дело засекречено.
Мосгорсуд признал законным отказ в допуске адвоката к обвиняемому в госизмене физику из Томска Александру Луканину
Об этом сообщил Интерфаксу его защитник Дмитрий Мыльцын. Это уже вторая судебная инстанция, которая отклоняет его жалобу. По словам адвоката, на сегодняшнее заседание следователь ФСБ предоставил заявление от Луканина, в котором ученый утверждает, что работает с другим защитником.