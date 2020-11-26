Депздрав Москвы: В октябре от коронавируса как основной причины в столице умерли 2235 человек

Еще 1029 человек в октябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус.

Таким образом COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3573 случаях, это обосновывает избыточную смертность за октябрь. Она составила 3173 случая по отношению к среднеоктябрьской смертности за последние три года.

Всего в октябре 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 13718 смертей.

На сайте ведомства подчеркивается, что коронавирус обосновывает всю избыточную смертность за октябрь, которая составила примерно 30% и что к ковиду были отнесены все даже спорные случаи — когда, к примеру, тесты были отрицательными, но при вскрытии была налицо клиническая картина коронавирусной пневмонии.