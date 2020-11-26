СМИ и пользователей соцсетей будут штрафовать за отсутствие маркировки в материалах с упоминанием иноагентов

Похожий закон сейчас действует в отношении террористических организаций.

За распространение информации об иностранных агентах и их материалах без указания о том, что данная организация или человек состоят в соответствующем реестре Минюста, физлицам грозит штраф до 2,5 тысяч рублей, юрлицам – до 50 тысяч. Причем наказывать рублем будут не только СМИ, но и обычных пользователей соцсетей, признают авторы законопроекта, опрошенные изданием «Открытые медиа». По словам одного из них, сенатора Андрея Климова, «никто не хочет усложнить жизнь гражданам», но если у организации есть соответствующий титул, лучше всё-таки не пренебрегать этим. Он подчеркнул, что никакой цензуры в законопроекте нет, никто не запрещает распространять об иноагентах информацию, цитировать. Соавтор инициативы депутат Алексей Чепа отметил, что на Западе с этим все гораздо строже.

В Международном правозащитном обществе «Мемориал», признанном иноагентом, считают этот законопроект репрессивным. Организацию включили в реестр 4 года назад из-за иностранного финансирования. И несмотря на то, что согласно постановлению Конституционного суда, нельзя признать иноагентом международную организацию, оспорить решение так и не удалось.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты, обязывающие иноагентов указывать статус на выборах различных уровней, а также запрещающая им регистрировать свои филиалы в жилых домах.