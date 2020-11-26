Люди, которые встретили Владимира Путина в Сарове, были без масок и не соблюдали социальную дистанцию

Это видно из кадров, показанных по гос-ТВ. Не было маски и на самом президенте, который лично за руку поздоровался с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и остальными.

Ранее были публикации о том, что людей, которые встречаются с Владимиром Путиным, заставляют отсидеть двухнедельный карантин и сдать тесты на коронавирус.

Как сообщают в Кремле, в Сарове Путин посетит ядерный центр. Президент должен был прилететь накануне, но помешала непогода.