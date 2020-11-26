СК сообщил о задержании бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко

Ущерб от его действий превысил 189 миллионов рублей, — подчеркнули в ведомстве. Максименко обвиняется в злоупотреблении полномочиями, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ — говорится на сайте Следственного комитета.
2020-11-26T18:49:29+03:00
2020-11-26T18:51:53+03:00
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18:49, 26 ноября 2020
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