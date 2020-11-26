СК сообщил о задержании бывшего замглавы ФСИН Валерия Максименко

Ущерб от его действий превысил 189 миллионов рублей, — подчеркнули в ведомстве. Максименко обвиняется в злоупотреблении полномочиями, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ — говорится на сайте Следственного комитета.