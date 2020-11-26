Об этом сообщает агентство ТАСС. С инициативой выступила партия ЛДПР. В пояснительной записке говорилось, что это позволило бы соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.
При этом, по опросу ВЦИОМа, половина россиян поддерживают идею объявить 31 декабря выходным днем.
Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря
Об этом сообщает агентство ТАСС. С инициативой выступила партия ЛДПР. В пояснительной записке говорилось, что это позволило бы соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.