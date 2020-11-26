Вице-премьер Марат Хуснуллин утверждает, что в пяти регионах России проблема обманутых дольщиков полностью решена

По его словам, это Мурманская и Псковская области, Алтай, республика Тыва и Ненецкий Автономный округ. Хуснуллин пояснил, что там не осталось проблемных объектов, — передает Интерфакс.
2020-11-26T18:32:15+03:00
2020-11-26T18:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 26 ноября 2020
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