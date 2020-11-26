Россияне через портал Госуслуг могут сообщить о проблеме с вызовом медиков

О запуске нового сервиса сообщил первый вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, это дополнительный инструмент обратной связи, когда в регионах в условиях пандемии граждане испытывают трудности с дозвоном до медучреждений.
2020-11-26T18:31:57+03:00
2020-11-26T18:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 26 ноября 2020
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