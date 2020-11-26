Собянин: Популяционный иммунитет к коронавирусу есть примерно у 50% москвичей

Это заявил Сергей Собянин. Мэр Москвы сослался на проведенные исследования. То есть, это больше 6 миллионов человек. При этом, согласно данным федерального штаба по коронавирусу, всего с начала пандемии было выявлено только 2 миллиона 187 тысяч случаев заражения, и это по всей стране.

В телеэфире столичный мэр сослался на данные проведенного исследования. При этом Собянин отметил, что никто не гарантирует повторного заболевания, и добавил, что Москва готова к массовой вакцинации — передает Интерфакс.

Собянин добавил, что власти Москвы не собираются закрывать метро в новогоднюю ночь. По его словам, нет планов и вводить ограничения на деятельность отдельных секторов экономики, – передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Петербурге метро не будет работать в новогоднюю ночь, чтобы не было массовых гуляний в условиях пандемии. Но при этом поезда подземки будут круглосуточно ходить в Рождество.