В США сегодня отмечают День благодарения

Президентского помилования ко дню благодарения в этом году удостоилась не только индейка Кукуруза — на торжественной церемониии в Белом Доме, но и соратник президента, бывший советник по нацбезопасности, генерал в отставке Майкл Флинн. О помиловании Флинна, которого обвинили в даче ложных показаний под присягой о существе разговора с тогда-послом России в США Сергеем Кисляком, президент Трамп объявил в Твиттере в среду вечером. Флин стал вторым фигурантом расследования по России, кого Трамп помиловал — ранее это был Роджер Стоун, которого суд приговорил к нескольким годам тюрьмы. В этом году Трамп отменил поездку в свою резиденцию в Мар-А-Лаго во Флориде на ежегодный ужин в честь дня благодарения (где он проводил этот день все три года) и вместо этого остался в Белом Доме. В прошлом году Трамп посетил с неожиданным визитом американских солдат в Афганистане, прежде чем вернуться в Мар-А-Лаго.

О причинах внезапной смены планов на день благодарения Белый Дом ничего не сообщает, но пресса пишет, что по словам соратников президента, у него очень плохое настроение оттого, что он проиграл выборы — Трамп почти не проводит публичные мероприятия и целыми днями смотрит телевизор в Белом Доме. Избранный президент США Джо Байден проведет День Благодарения в узком семейном кругу — втроем, как он заявил, и не будет собираться большой семьей из-за пандемии коронавируса. Штаб Байдена не уточнил, кто имеется в виду, но скорее всего, это его жена и родная сестра. В среду Байден выступил с обращением к нации, призвав к объединению и пообещав изменить ход пандемии.

В этом году власти США призвали своих граждан отказаться от перелетов к семьям на день благодарения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.