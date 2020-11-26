В столице Аргентины продолжается церемония прощания с Диего Марадоной

Легендарный футболист ушел из жизни накануне на 61-м году жизни.

Акции памяти Марадоны сегодня проходят по всему миру, но именно на родине они приобрели небывалый размах. Жители Буэнос-Айреса и других городов начали горевать еще вчера, едва узнав о смерти футбольной звезды и национального героя. Не дожидаясь официального объявления трехдневного траура, на улицы и центральные площади вышли десятки тысяч человек. Удивительно, но Марадона стал кумиром даже у молодых аргентинцев, которым не довелось видеть его игру вживую.

Портреты футболиста в городах повсюду. Лицо Марадоны на транспарантах и самодельных плакатах, в виде проекции на домах, даже в качестве татуировок на руках и ногах болельщиков. Мужчины оплакивают одного из лучших футболистов прошлого века, не стесняясь своих эмоций, оставляют цветы и записки возле дома его детства в пригороде столицы, около офисов клубов, за которые Марадоны успел поиграть. Даже ночью стихийные мероприятия не прекращались.

Ранним утром тысячи аргентинцев выстроились к президентскому дворцу, куда доставили тело Марадоны. Здание обнесли металлическими оградами, у входа в какой-то момент начались потасовки. Полиция с трудом сдерживала поток желающих попасть внутрь. Фанатов пропускали через коридор мимо закрытого деревянного гроба с бело-голубым национальным флагом и футбольной майкой с номером 10, под которым играл Марадона.

Поклонники бросали в сторону стоявшего на удалении гроба цветы, свои собственные футболки, кто-то замирал напротив на мгновение, благодарил Марадону и начинал аплодировать.

Ожидается, что в церемонии примут участие до одного миллиона человек.

Великие футболисты и футбольные тренеры в интервью и публикациях в социальных сетях отреагировали на смерть своего знаменитого коллеги.

Роналду в Твиттере написал, что он прощается «с другом, а весь мир – с гением», называя аргентинца «волшебником, не знавшим себе равных». Соперник Марадоны по чемпионату мира 1986-го года, бразилец Пеле также посвятил свой пост в соцсетях кончине футболиста, выразив надежду на то, что «на небесах они еще сыграют вместе», — передает телеканал Глобу ТВ. Леонел Месси, которого, как отмечает португальское издание Трибуна Эшпрессу, не единожды сравнивали с легендарным земляком, вспоминает «прекрасные моменты» жизни, которые они пережили вместе, называя ушедшего из жизни «самым земным из богов, который нас не покинул, ибо Диего – вечен». Выдающийся тренер Жузе Моуринью публикует в своем Инстаграме фото вместе с «Доном Диего», глубоко сожалея о потере великого футболиста. Хуан Рикельме, победитель Кубка Либертадорес в составе прославленной Бока Хуниорс, один из тех, кто унаследовал после Марадоны майку под номером 10 аргентинской сборной, оставил в соцсетях прощальное «спасибо за все» и простился с коллегой «до встречи в вечности». Аргентинская ассоциация футбола выпустила накануне заявление, в котором сожалеет о постигшей ее глубокой утрате, назвав нападающего национальной сборной «нашей легендой».

Зарубежные СМИ также передают пресс-релиз клуба Барселона, за который Диего Марадона выступал в первой половине 80-х, где он называется «иконой футбола»; итальянский «Наполи», где Марадона играл с 84 по 91-й годы, расстается с ним со словами «прощай навсегда». Испанская «Севилья», за которую звезда аргентинского футбола играл в 92 и 93 гг, посвятила «вечному Диего» свое прощание в стихах.