В Кремле назвали провокацией публикацию «Проекта» о личных отношениях Путина и совладелицы Банка «Россия» Кривоногих

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что она не заслуживает дополнительных комментариев. Песков не исключил появление подобных материалов в будущем.

В Кремле не опровергли расследование «Проекта» о близком знакомстве Путина с совладелицей банка «Россия» Кривоногих. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин.

«Пескову задали прямой вопрос, опровергает ли он наше расследование и Песков, между прочим, сказал, что он не опровергает, хотел бы обратить на это внимание. Мы довольно давно отправили запросы и в администрацию президента, и в банк «Россия» и Светлане Кривоногих, у них было много времени, чтобы привести какие-то аргументы. Раз уж мы опубликовали такую «эпистолярную желтизну», как говорит Песков, чего же ее не опровергнуть, не привести разумные доказательства. Значит, видимо, опровергать нечего», — сказал он.

Журналист подчеркнул, что у С.Кривоногих не могло быть обнаруженного «Проектом» имущества, если бы она не имела отношения к президенту.

«Мы обращаем внимание, что у Светланы Кривоногих есть огромные активы, которых не может быть даже у очень богатой женщины, у жены миллиардера. Активами, которые есть у Светланы Кривоногих, располагает только ближайшее окружение Путина. Мы рассказываем также о существовании дочери, которая странным образом похожа на Владимира Путина. Таких совпадений, мне кажется, не бывает», — заключил он.

Интернет-издание «Проект» утверждает, что одной из совладелиц банка «Россия» является близкая знакомая президента Владимира Путина. Речь идет о жительнице Петербурга Светлане Кривоногих, которую, как пишут журналисты издания, с главой государства могут связывать тесные личные отношения и общий ребенок. По утверждению авторов расследования, Светлана Кривоногих получает шикарные подарки от людей из близкого круга главы государства, а ее дочь похожа на Владимира Путина. В частности, С.Кривоногих владеет недвижимостью в одном из элитных районов северной столицы, где есть дома у давних партнеров президента Путина по дзюдо и его соседей в 1990-е по дачному кооперативу «Озеро».

Как сообщает «Проект», Светлана Кривоногих — из бедной петербургской семьи, ее благосостояние резко возросло в начале нулевых. Тогда вчерашняя студентка вошла в капитал сразу нескольких предприятий, связанных с ближайшим окружением президента. Среди этих компаний выделялся быстрорастущий петербургский банк «Россия». На сегодня ей принадлежит в нем около 3 процентов акций. В целом имущество и бизнес-активы семьи Светланы Кривоногих, обнаруженные «Проектом», издание оценивает в сумму более 7,5 миллиардов рублей.

Реакция Кремля на расследование издания Проект не удивила писателя Виктора Шендеровича. Как сказал Шендерович в эфире «Эха», во многих странах гораздо более скромные антикоррупционные расследования являются поводом для смены власти.