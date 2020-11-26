Следователи направили в суд дело группы подростков, которые нападали на иностранцев

Молодым людям приписывают более десяти атак с ножами и газовыми баллончиками в разных районах Петербурга.

Следователи считают, что десять молодых людей нападали на выходцев из средней Азии. Против участников группироки выдвинули обвинения по нескольким статьям, в том числе причинение тяжкого вреда здоровью, и грабеж.Все материалы соединили в одно дело, которое составило 40 томов. По данным следователей, в прошлом году участники группировки совершили двенадцать атак. Во время нападений они использовали ножи и газовые баллончики.

Жертвами были мигранты, которые работали дворниками. Молодые люди не только избивали их, но и отбирали у пострадавших документы. При этом в момент нападений почти все подозреваемые были несовершеннолетними, отмечает портал знак-ком. При обысках у них изъяли экстремистскую литературу и атрибутику.

Суд пока не назначил дату первого заседания по делу.