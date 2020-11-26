Рейс российской авиакомпании в Китай отменили из-за одинаковых тестов на коронавирус у пассажиров

Идентичными оказались анализы на антитела у почти двух сотен человек.

Самолет компании «Икар» накануне не смог отправиться из Москвы в китайский город Чжэнчжоу. Причиной, как следует из сообщения на сайте посольства КНР, стали подозрительные результаты обследований на антитела. Их, помимо стандартных ПЦР-тестов, должны сдать все желающие попасть на территорию Поднебесной. В итоге дипломаты не выдали пассажирам так называемые «коды здоровья», нужные для полета, и попросили лабораторию провести повторное исследование, решив, что предыдущее могло быть недостоверным. Предварительно вылет перенесли на сегодняшний вечер.

Представитель авиакомпании, которая организовала централизованное тестирование, в разговоре с сайтом «Открытые медиа» объяснил идентичные результаты анализов. По словам Антона Маслакова, врачи проставили не конкретные цифры, а диапазон значений, допустимых при негативном результате. То есть ни у одного из пассажиров антитела обнаружены не были. Однако, добавил Маслаков, китайская сторона предпочла перестраховаться.

После того, как Китай успешно справился с первой волной коронавируса, в стране ввели жесткие санитарные требования.