Высокая смертность от коронавируса сохраняется в Санкт-Петербурге

С начала пандемии скончались чуть более пяти тысяч человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сегодня говорил в эфире «Эха Петербурга» глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге свободны только 750 коек для коронавирусных пациентов.