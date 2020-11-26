С начала пандемии скончались чуть более пяти тысяч человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сегодня говорил в эфире «Эха Петербурга» глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге свободны только 750 коек для коронавирусных пациентов.
Высокая смертность от коронавируса сохраняется в Санкт-Петербурге
С начала пандемии скончались чуть более пяти тысяч человек с подтвержденным COVID-19. Об этом сегодня говорил в эфире «Эха Петербурга» глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.