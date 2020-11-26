ЦБ: Бум цен на недвижимость в России может привести к снижению доступности жилья и росту долгов граждан

Бум цен на недвижимость в России может привести к снижению доступности жилья и росту долгов граждан, — полагают в Центробанке. Об этом говорится в свежем обзоре ЦБ о финансовой стабильности. Ранее аналитики отмечали, что к ажиотажному спросу на новостройки привел запуск программы льготной ипотеки.

Центробанк также сегодня предупредил о риске появления так называемых «зомби-заемщиков» — это компании, которые не смогут восстановить платежеспособность после реструктуризации долгов.