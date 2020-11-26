Правозащитники из «Комитета против пыток» узнали об отказе СК возбудить дело о пытках в полиции в Краснодарском крае

О том, что силовики лили на них кипяток в отделении полиции в городе Гулькевиче, сообщили жители края, супруги Ольга Швецова и Валерий Малахов, а также Артем Данилов. Пару заподозрили в убийстве соседки, Данилова – в избиении до смерти подруги.

Швецова призналась в убийстве, была приговорена к 7 годам колонии. Данилов недавно был освобожден в зале суда после того, как присяжные признали его невиновным.