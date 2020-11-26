Инвестор «Дождя» Винокуров стал гендиректором компании, которой принадлежат The Village, Spletnik.ru и Wonderzine

Инвестор телеканала «Дождь» Александр Винокуров стал гендиректором компании, которой принадлежат издания The Village, Spletnik.ru и Wonderzine.

О своем назначении бизнесмен сообщил в своем «Фейсбуке». Винокуров уточнил, что не покупал долю в компании «Креатив Медиа» и не собирается в дальнейшем, передает издание Bell. Согласно данным системы СПАРК, в 2019 году при выручке в 202 млн рублей «Креатив Медиа» получила убыток в 44 млн. Учредитель «Креатив Медиа» — Полина Юмашева, бывшая жена Олега Дерипаски, дочь зятя Бориса Ельцина Валентина Юмашева.

Издание Винокурова Republic работает по модели платной подписки. Появится ли платный контент в The Village, Spletnik.ru и Wonderzine, по словам Винокурова, предстоит решить главным редакторам