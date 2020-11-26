Сборная России по биатлону допущена к участию в Кубке мира, несмотря на случаи заражения коронавирусом, — сообщили в Союзе биатлонистов России. В организации отметили, что стартовый этап в Финляндии пропустят только Антон Бабиков и Евгений Гараничев, — передает РИА Новости

Накануне Международный Союз биатлонистов сообщил о положительных тестах на коронавирус в командах России, Латвии и Молдавии.

Главный тренер Валерий Польховский сказал, что члены российской сборной проходили тестировании по 3-5 раз и последние результаты были отрицательными. При этом, как передает РИА Новости, сегодня стало известно, что Антон Бабиков и еще три российских спортсмена сдали положительные тесты на коронавирус.