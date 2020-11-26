Четырем французским школьникам предъявлено обвинение по делу об убийстве учителя Самюэля Пати

Преподаватель истории показывал ученикам на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

Следователи назвали трех учеников сообщниками террориста, обезглавивший учителя. В правоохранительных органах считают, что они за вознаграждение в несколько сотен евро указали злоумышленнику на Самюэля Пати. Как сообщает агентство Франс пресс, еще одну школьницу обвиняют в ложном доносе. Она вместе с отцом — также фигурантом дела — пожаловалась в полицию на дискриминацию со стороны учителя.

Перед тем, как показать карикатуры, Пати, по ее словам, попросил студентов-мусульман покинуть аудиторию. При этом другие свидетели утверждают, что девушки на уроке не было, а преподаватель дал ученикам самим право решать, уходить с занятия, или нет. Теперь все четверо подростков находятся под административным надзором. Всего в деле уже 14 обвиняемых

Резонансное убийство в середине октября совершил 18-летний чеченец родом из Москвы. Вслед за этим во Франции произошла еще одна серия нападений, а в мусульманском мире началась антифранцузская кампания.