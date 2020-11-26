Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена пересмотреть все договоренности республики с Россией

Политик написала в своем Телеграм-канале, что о чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку народа, а значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством.

Тихановская высказалась за дружественные и партнерские отношения с Москвой. Бывший кандидат в президенты Белоруссии последние месяцы находится в Литве. В Белоруссии не утихают массовые протесты с требованием отставки Александра Лукашенко.



Белоруссия хочет и готова выстраивать тесные отношения с Россией. Об этом на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым рассказал Александр Лукашенко.

Сергей Лавров в свою очередь передал привет главе Белоруссии от президента России Владимира Путина. Руководитель МИД сообщил, что позиция Москвы полностью совпадает с курсом Минска в укреплении сотрудничества.