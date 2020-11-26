Матчи 16-го тура Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Об этом говорится на сайте турнира. Легендарный аргентинский футболист накануне умер в возрасте 60 лет. Его адвокат Матиас Морла утверждает, что скорая помощь ехала больше получаса. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Проститься с Диего Марадоной к президентскому дворцу в Буэнос Айресе сегодня пришли тысячи человек.
2020-11-26T16:34:20+03:00
2020-11-26T16:34:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 26 ноября 2020
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