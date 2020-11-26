Адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова сообщил, что суд в Петербурге принял его иск к Первому каналу

Александр Торгашов сказал агентству ТАСС, что иск о защите чести и достоинства с вязан с эпизодом ток-шоу под названием «Док-ток» о бывшем преподаватели СПбГУ, где говорится, что историк жестоко обращался с бывшей подругой. Сама Екатерина Пржигодская, которая выступала свидетелем в суде сказала, что Соколов угрожал ей раскаленным утюгом.

Соколова обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, у которой историк преподавал.