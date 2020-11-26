Член ЛДПР Константин Киреев отказался от иска к политику Алексею Навальному

Об этом сообщили ТАСС в Люблинском суде Москвы. Поводом для обращения в суд стало включение фамилии кандидата в депутаты Законодательного собрания Челябинской области в список на сайте Алексея Навального «Умное голосование». По словам самого Киреева, он никогда не сотрудничал с Навальным и не давал разрешения на включение в этот список.

Поводом для обращения в суд стало включение фамилии кандидата в список на сайте