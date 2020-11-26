В Литве зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на норковой ферме

Государственная Ветеринарная служба Литвы сообщила, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на норковой ферме. Предполагается, что инфекцию мог занести один из работников.

По данным Литовской Ассоциации звероводов, в стране содержится почти два миллиона норок. Ранее власти Дании решили уничтожить более 15 миллионов норок из-за опасности передачи мутирующего коронавируса от этих животных людям. О случаях заболевания норок сообщали власти Греции, Испании, Италии, Финляндии и Швеции, а накануне и Польши.