Больница в Твери начала проверку из-за того, что ее врач продавала рекомендации по лечению от коронавируса

Об этом сообщает сайт Тверьград.ру. со ссылкой на главврача Городской клинической больницы №6 Владимира Удалова. Он подчеркнул, что медик Валентина Максимова ранее была освобождена от должности заведующего приемным отделением из-за многочисленных нарушений.

В своем Инстаграме врач продавала последовательность действий для домашнего лечения коронавирусной инфекции. Главврач отметил, что это незаконная попытка обогащения без лицензии, а также злоупотребление доверием пациентов.