Германия обсуждает с властями стран Европы возможность закрытия горнолыжных трасс в рамках борьбы с коронавирусом

Официальные лица Германии обсуждают с властями других стран Европы возможность закрытия горнолыжных трасс в рамках борьбы с коронавирусом. Канцлер Ангела Меркель подчеркнула, что сложнее всего будет убедить Австрию, но она постарается это сделать.

Между тем, к примеру, Италия согласна закрыть горнолыжные курорты хотя бы до Рождества.