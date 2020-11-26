Мэр Неаполя обещает переименовать местный стадион в память о Диего Марадоне

По его словам, Марадона — не только футбол, он олицетворял единство города и футбольной команды. Градоначальник напомнил, что выступления аргентинского футболиста за неаполитанскую команду «Наполи» навсегда останутся в истории.

Марадона умер в среду на 61-м году жизни. В Буэнос-Айресе сейчас проходит церемония прощания с футболистом.