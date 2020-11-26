РФС намерен добиваться внесения в школьную программу урока, полностью посвященного футболу

Об этом сообщил генеральный секретарь Союза Александр Алаева. Он отметил, что РФС надеется на поддержку министерства спорта и Минпросвещения.
2020-11-26T15:31:41+03:00
2020-11-26T15:39:31+03:00
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15:31, 26 ноября 2020
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