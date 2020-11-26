Адвокат Диего Марадоны намерен добиваться расследования обстоятельств смерти футболиста

Матиас Морла написал в Твиттере, что медицинская помощь спортсмену была оказана несвоевременно. «Скорая помощь» ехала к нему более получаса. В отчете прокуратуры также говорится, что в течение 12 часов Марадона находился без присмотра медицинского персонала.

Напомню, футболист скончался накануне на 61-м году жизни. В Буэнос-Айресе проходит прощание с ним.