Матиас Морла написал в Твиттере, что медицинская помощь спортсмену была оказана несвоевременно. «Скорая помощь» ехала к нему более получаса. В отчете прокуратуры также говорится, что в течение 12 часов Марадона находился без присмотра медицинского персонала.
Напомню, футболист скончался накануне на 61-м году жизни. В Буэнос-Айресе проходит прощание с ним.
Адвокат Диего Марадоны намерен добиваться расследования обстоятельств смерти футболиста
Матиас Морла написал в Твиттере, что медицинская помощь спортсмену была оказана несвоевременно. «Скорая помощь» ехала к нему более получаса. В отчете прокуратуры также говорится, что в течение 12 часов Марадона находился без присмотра медицинского персонала.