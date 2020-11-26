Госдума приняла закон о регулировании дистанционной работы

Документ вносит поправки в Трудовой кодекс.

Документ, в числе авторов которого оказались и спикеры обеих палат парламента, дополняет и детализирует положения, касающиеся удаленной работы. Как отмечает агентство ТАСС, после июльского первого чтения, в текст было внесено полтора десятка поправок. Среди них норма, обязывающая работодателя обеспечивать сотрудника на дистанционке необходимой техникой, оплачивать командировки и отпуска в общем порядке, а также положение, согласно которому максимальный срок удаленной работы не может превышать полгода. В случае чрезвычайной ситуации согласие сотрудника на перевод из офиса не нужно, однако работодатель не может на этом основании снизить ему зарплату. Поводом для увольнения может послужить то, что работник без уважительной причины не будет выходить на связь в течение двух дней.

Закон вступит в силу в начале следующего года.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня продлил до середины января требование работодателям оставить на удаленке по меньшей мере 30 процентов сотрудников.