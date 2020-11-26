Более 20 организаций обратились к Совету Европы и Татьяне Москальковой с просьбой защитить права российских НКО

Более 20-ти российских некоммерческих организаций обратились к Совету Европы, а также уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой с просьбой защитить права российских НКО. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал». В обращении говорится, что законопроекты, которые недавно были внесены в Госдуму, ограничат права не только правозащитников, но и в целом россиян.