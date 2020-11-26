Германия присоединяется к инициативе о полном закрытии горнолыжных курортов в Европе

Об этом заявила Ангела Меркель. Лыжные трассы, возможно, не будут работать до середины января.

В связи с большим количеством инфекций в Италии первым с подобным предложением выступил премьер-министр этой страны Джузеппе Конте. Президент Франции Эммануэль Макрон также исключил открытие лыжных курортов до конца года. Переноса лыжного сезона потребовал и премьер-министр германской федеральной земли Баварии Маркус Зедер, присоединившись к требованиям Конте.

Ангела Меркель заявила на пресс-конференции после совещания с главами федеральных земель, что правительство Германии постарается координировать свои меры с европейскими соседями. Однако канцлер ФРГ подчеркнула, что дискуссии будут трудными и, по всей видимости, единого европейского решения достичь не удастся.

Ранее канцлер Австрии Себастиан Курц отклонил возможность общих предписаний по поводу закрытия лыжных курортов. Доходы от зимнего туризма составляют более десяти процентов поступлений в австрийский бюджет. В случае общеевропейского решения Курц потребовал компенсации потерь, которые могут составить 14 миллиардов евро.

Германия, однако, опасается повторения событий начала года. Тогда туристы, возвратившиеся с одного из австрийских курортов, привели к бесконтрольному распространению заражений в стране.

Ангела Меркель призывает граждан Германии избегать необязательных контактов и ограничить поездки.