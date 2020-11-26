В России число инфицированных коронавирусом за сутки увеличилось почти на 25,5 тысяч человек

Согласно оперативным данным, число инфицированных коронавирусом за сутки увеличилось почти на 25,5 тысяч человек. Это максимальный показатель с начала пандемии. Также вновь максимум и по числу жертв COVID-19 за день – 524 человека.

Чуть более пяти тысяч человек в Петербурге скончались от коронавируса с начала пандемии. Еще примерно у четырех тысяч погибших ковид-19 стал сопутствующим заболеванием. Об этом в эфире Эха Петербурга сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

На сегодняшний день в городе свободно только 750 коек для пациентов с коронавирусом.

В Росздравнадзоре признали, что в ряде регионов России дефицит коек для пациентов с коронавирусом. по словам зам.главы ведомства Ирины Серегиной, также зафиксировано недостаточное оснащение перепрофилированных больниц аппаратами искусственной вентиляции легких.