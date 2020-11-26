Почти 78% россиян, по данным ВЦИОМ, поддерживают и одобряют деятельность армии

На втором месте из общественных институтов Русская православная церковь – ее работу одобряют 58% участников опроса. На третьем месте правоохранительные органы — 52%. Работу средств массовой информации поддерживают 42% респондентов.
2020-11-26T14:36:00+03:00
2020-11-26T14:36:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 26 ноября 2020
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