В столице Греции сегодня проходит акция протеста сотрудников государственного сектора, которые требуют принятия более эффективных мер защиты от коронавируса. Как передает корреспондент ТАСС, из-за этого не работают три линии афинского метро. Протестующие требуют, в том числе, привлечь частную медицину к борьбе с пандемией.