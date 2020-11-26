В столице Греции сегодня проходит акция протеста сотрудников государственного сектора, которые требуют принятия более эффективных мер защиты от коронавируса. Как передает корреспондент ТАСС, из-за этого не работают три линии афинского метро. Протестующие требуют, в том числе, привлечь частную медицину к борьбе с пандемией.
2020-11-26T14:35:40+03:00
2020-11-26T14:35:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 26 ноября 2020
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