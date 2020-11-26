Министр промышленности и торговли Мантуров пообещал решить проблему нехватки лекарств в аптеках к середине декабря

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал решить проблему нехватки лекарств в аптеках к середине декабря. При этом власти не намерены отказываться от маркировки препаратов.

Сообщения о нехватке лекарств в аптеках, в частности, противовирусных препаратов, приходят из разных российских регионов.