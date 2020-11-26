Власти Москвы продлили до 15-го января режим изоляции для людей старше 65-ти лет и с хроническими заболеваниями, а также удаленную работу для 30% сотрудников предприятий. До середины января будут закрыты городские досуговые учреждения для детей. По оценке мэра, ситуация в столице с распространением коронавируса остается напряженной.
2020-11-26T14:32:04+03:00
2020-11-26T14:38:06+03:00
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14:32, 26 ноября 2020
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