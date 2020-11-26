Власти Германии сообщили о наличии нескольких предметов со следами «Новичка» в деле об отравлении Навального

Власти Германии сообщили о наличии не одного, а нескольких предметов со следами «Новичка» в деле об отравлении Алексея Навального. Об этом говорится в ответе правительства на запрос парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии». Текст документа есть в распоряжении РИА.

Тем временем сам Навальный постепенно восстанавливается после отравления. Политик сообщил, что возобновил спортивные тренировки.

«Не только не умереть, но и снова начать бегать. Самый правильный план»,— пишет Навальный в своем Facebook. Политик отмечает, что по словам врачей, хорошая физическая форма помогла ему выжить.

Навальный пишет, что до этого пробовал бежать 5 и 7 минут, чтобы просто ощутить движение, но сегодня планирует провести полноценную тренировку, бежать в медленном темпе. Его левая нога по-прежнему слегка «заморожена», доктора обещают, что это пройдет, оппозиционер рассчитывает, что бег поможет. Он пообещал писать отчеты о процессе и рекомендовал всем начать бегать, отметив, что если отравят химоружием, это может спасти..

Навального госпитализировали 20 августа – он почувствовал себя плохо в самолете из Томсква в Москву. Лайнер посадили в Омске, в местной больнице политик провел первое время, позже по настоянию родственников его перевезли в клинику в Германию. Несколько независимых европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Несколько недель политик провел в коме.

В России возбуждать уголовное дело о покушении на Навального не стали, ссылаясь на то, что в российской лаборатории следов яда не обнаружили.