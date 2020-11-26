В Кремле ознакомились с расследованием издания «Проект» о знакомой президента Путина Светлане Кривоногих

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикацию «провокационной желтизной».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал материал «Проекта» о личных отношениях совладелицы банка «Россия» и Владимира Путина малоубедительным. Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я сам материал действительно посмотрел, но он, скажем так, малоубедительный. Такой эпистолярный жанр. Я склонен относить это к материалам… такая провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал это не тянет. Это, конечно, абсолютно утверждения голословные. Де факто они все голословны. Понятно, что будут появляться новые материалы, и так далее, это нам известно и ничего в этом такого особенного нет, и ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев», — сказал он.

Интернет-издание «Проект» утверждает, что одной из совладелиц банка «Россия» является близкая знакомая президента Владимира Путина. Речь идет о жительнице Петербурга Светлане Кривоногих, которую, как пишут журналисты издания, с главой государства могут связывать тесные личные отношения и общий ребенок. По утверждению авторов расследования, Светлана Кривоногих получает шикарные подарки от людей из близкого круга главы государства, а ее дочь похожа на Владимира Путина. В частности, Кривоногих владеет недвижимостью в одном из элитных районов северной столицы, где есть дома у давних партнеров президента Путина по дзюдо и его соседей в 1990-е по дачному кооперативу «Озеро».

Как сообщает «Проект», Светлана Кривоногих — из бедной петербургской семьи, а ее благосостояние резко возросло в начале нулевых. Тогда вчерашняя студентка вошла в капитал сразу нескольких предприятий, связанных с ближайшим окружением президента. Среди этих компаний выделялся быстрорастущий петербургский банк «Россия». На сегодня ей принадлежит в нем около 3 процентов акций. В целом имущество и бизнес-активы семьи петербурженки Светланы Кривоногих, обнаруженные «Проектом», издание оценивает в сумму более 7,5 миллиардов рублей.