Аргентина прощается с Диего Марадоной

Траурная церемония проходит в президентском дворце в центре Буэнос-Айреса.

Легендарного форварда и бывшего тренера сборной Аргентины провожают как национального героя. Толпы поклонников всех возрастов еще в среду вышли на улицы столицы и других городов оплакивать своего кумира. На информационных табло на автострадах привычные обращения к водителям сменились словами «спасибо, Диего». Правительственные учреждения и обелиск в центре Буэнос-Айреса окрасились в бело-голубые тона аргентинского флага. Страна потеряла своего лучшего представителя, говорят болельщики.

Еще ночью жители мегаполиса стали выстраиваться возле президентского дворца Каса Росада, где около шести утра началась церемония прощания. Закрытый гроб с телом футболиста доставили туда после того, как с Марадоной в узком кругу простились его близкие.

Полиция усилила меры безопасности возле дворца, выставив металлические ограждения и проверяя каждого посетителя на входе. Горожане приходят в майках и с прочими футбольными атрибутами. Их пропускают в здание по небольшому коридору, они почти бегом проходят мимо гроба, накрытого майкой с номером 10. Некоторым болельщикам удается задержаться на несколько мгновений, чтобы поаплодировать и в последний раз отблагодарить футболиста за его блестящую игру.

Траур в Аргентине продлится три дня. Церемонию прощания, по предварительным оценкам, могут посетить до одного миллиона человек.

Свою лучшую игру Диего Марадона показывал на чемпионатах мира. Дважды Аргентина играла в финале, и оба раза благодаря Марадоне.

Аргентина была единственной командой, в которой Марадона играл всю карьеру. Клубные он менял достаточно часто, задержавшись на 7 лет лишь в Наполи, который при нем дважды стал чемпионом Италии, в те годы, когда серия А была лучшей Лигой мира. Вытеснить Ювентус, Интер и Милан было практически невозможно, но Диего сделал это. В Барселоне, Севилье и других клубах он перемежал перепалки с тренерами и партнерами с великолепной игрой. И все же в памяти прежде всего останутся Чемпионаты мира и прежде всего, турнир в Мексике, где он с стал главной звездой. Партнеры отступили в тень своего солиста, который сделал все для того, чтобы выиграть Кубок Мира. В полуфинале с Англией он так ловко подправил мяч в ворота рукой, что увидеть это можно только после повтора с определенной точки, но уже через несколько минут, Марадона забил гол, который признали лучшим в истории чемпионатов мира. Он прошел все поле и обыграл почти всю английскую команду, включая вратаря. Четыре года спустя, в Италии Аргентина не стала лучше, но неистовый характер и жажда игры позволили Марадоне вытащить команду в финал, где она уступила Германии. Это был один из самых скучных финалов, но дорога к нему для Марадоны была выдающейся. В большинстве опросов Марадона занимает второе место как лучший игрок за всю историю футбола, но у него никогда не было таких партнеров, как у Пеле, который стоит в этом списке первым.

Многие аргентинцы буквально поклонялись Марадоне и боготворили его, — рассказал «Эху» бывший российский посол в Аргентине Ян Бурляй.

Бурляй добавил, что Марадону безгранично любили не только аргентинцы, но и жители итальянского Неаполя. Футболист был двукратным чемпионов Италии в составе клуба «Наполи».

На улицы Неаполя вчера тоже вышли тысячи людей. На домашнем стадионе «Наполи» включили освещение в память о Марадоне.

Москвичи несут цветы к посольству Аргентины на Большой Ордынке. У входа на территорию выставлен стол, туда кладут цветы и записки. Один из болельщиков, пришедших к посольству, вспомнил о лучшем матче Марадоны.

В связи со смертью Диего Марадоны на здании посольства Аргентины приспущен национальный флаг.