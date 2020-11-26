Инициатива сбора подписей кандидатами для думских выборов через «Госуслуги» будет обсуждаться – Песков

Инициатива сбора подписей кандидатами для думских выборов через «Госуслуги» будет обсуждаться. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».



«Такие инициативы были, естественно, по мере их поступления, формулирования, они будет обсуждаться», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что позиция Кремля по этому вопросу еще не сформулирована.

«Я оставлю без ответа, потому что сейчас нет какой-то сформулированной позиции. Перед тем, как она появятся, должно быть как-то экспертное обсуждение этого вопроса», — заключил он.

На данный момент кандидаты или партии могут собирать не более 50 процентов подписей граждан через «Госуслуги» на региональных выборах. Эксперимент провели в трех регионах – Пермском крае, Чувашии и Челябинской области. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее говорила, что довольна экспериментом.