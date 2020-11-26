Сергей Лавров: Москве и Минску есть, чем защищаться от вмешательства в свои дела со стороны западных стран

Глава российского МИДа Сергей Лавров утверждает, что Москве и Минску есть, чем защищаться от вмешательства в свои дела со стороны западных стран. Сегодня на встрече с Александром Лукашенко в Минске он сказал, что некоторые государства демонстрируют враждебное отношение к России и Белоруссии.

В свою очередь Александр Лукашенко дал понять, что надеется на тесные отношения с Россией.

Сергей Лавров передал привет Александру Лукашенко от Владимира Путина.