Z Архив новостей новости
5 14 6 1152
13:37, 26 ноября 2020

Сергей Лавров: Москве и Минску есть, чем защищаться от вмешательства в свои дела со стороны западных стран

Глава российского МИДа Сергей Лавров утверждает, что Москве и Минску есть, чем защищаться от вмешательства в свои дела со стороны западных стран. Сегодня на встрече с Александром Лукашенко в Минске он сказал, что некоторые государства демонстрируют враждебное отношение к России и Белоруссии.
В свою очередь Александр Лукашенко дал понять, что надеется на тесные отношения с Россией.
Сергей Лавров передал привет Александру Лукашенко от Владимира Путина.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 ноября Поздравить…

5 208 6 7524 20.11
Блоги

+ Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» Видеообращение Путина к участникам форума «Уроки Нюрнберга» «Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала для того чтобы противостоять фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников»...

5 278 6 20222 20.11
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

Оспаривание Трампом результатов выборов пока только подтверждает их честность Люди из окружения Трампа, которых он набирал исключительно по принципу лояльности, сыграли с ним злую шутку. Боясь раздосадовать босса, они его не разубедили в том, чтобы не начинать…

5 102 6 24071 19.11
Блоги

Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…

5 134 6 16903 25.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Монументальное беспамятство Памятник будет не Кобзону, а тем качествам, которые власть ценит в людях больше всего…

5 60 6 8035 23.11
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 170 6 24182 24.11
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 188 6 28703 23.11
Блоги

Кусок эфира

Александр Баунов: Пик благосостояния был достигнут не при пике демократии Большинство российских избирателей помнят 90-е годы. Если бы они помнили это как пик собственного процветания, если бы эти 2 и 2 сложились в 4, картина была бы другой…

5 53 6 8133 08:21
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Московский стандарт. Как выглядят поликлиники после капитального ремонта Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное – обеспечить своевременную диагностику ковида и получение помощи врача. Но мы не стали останавливать программу комплексной реконструкции московских поликлиник…

5 76 6 12823 20.11
Блоги

Наталья Поклонская зампредседателя комитета ГД по международным делам

Люди хотят чтобы их проблемы слышали Пенсионеры, учителя, бизнесмены, студенты… Всем нужна помощь и я искренне постараюсь им помочь. Уже сегодня мной были направленны запросы в органы госвласти, остается надеяться на порядочность чиновников…

5 38 6 6787 24.11
Блоги

Заявление Посольства Республики Польша в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном…

5 237 6 43210 25.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите срочного приезда полиции? Порвите портрет Самого! Советую гражданам, если полиция не хочет приезжать: сообщать, что у вас под окном проходит несанкционированный митинг, где громко требуют отставки губернатора и посадки президента…

5 89 6 19793 19.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Выборы в США: осторожно, инфошум! Конечно, то, что делал в последние две недели президент Трамп и его сторонники — снижает легитимность выборов и победы Байдена. Но это давно уже стало традицией в американской политике…

5 107 6 20232 25.11
Блоги

Алексей Дурново журналист, спортивный комментатор

Футболу повезло, что Марадона выбрал его Марадона знал, что жизнь – это лотерея. Он играл в нее и почти всегда выигрывал. Великий игрок, великое сердце, которое, увы, больше не бьется…

5 59 6 11380 25.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вакансия Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается…

5 320 6 64750 22.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Вода в Крыму заканчивается. Возможна гуманитарная катастрофа. Молимся Если не случится чуда, то может начаться не просто экологическая катастрофа, а гуманитарная, не говоря уже про туризм. Вопрос про наличие воды и раньше был основной у туристов при заселении, а сейчас тем более…

5 190 6 39281 06:30

Популярное за неделю

Новости

«Проект» выпустил расследование о связях главы Нацгвардии Золотова с бизнесом криминального авторитета Романа Цепова В нем также говорится, как скрытая от широкой публики близкая знакомая главного охранника президента строит доходный бизнес в сфере, тесно связанной с силовиками…

5 19 6 39443
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Понятно, почему это происходит — близятся выборы. Они боятся, что результаты будут такие же, как в Белоруссии. И у них перед глазами уже пример Белоруссии, откуда бегут айтишники, как армяне бегут из Нагорного Карабаха…

5 127 6 91565 21.11
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3351696
Судебные процессы «говоривших против власти» (Российская империя, XIX в.)
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3415 22.11
Блоги

Максим Шевченко журналист

Ответ Запада будет жесткий и беспощадный Вместе с журналисткой BBC Ильхам Алиев заочно поставил на место и толпу подобных ей журналистов — неоимпериалистов-неоколониалистов в российских медиа. Российская машина пропаганды только делает вид, что она противостоит Западу…

5 191 6 286235 21.11
Блоги

+ В Санкт-Петербурге конфликт в автобусе привел к убийству В Санкт-Петербурге конфликт в автобусе привел к убийству Пассажир подошёл к попутчикам и попросил их надеть маски. Подозреваемый резко отреагировал на просьбу, из-за чего возникла перепалка. Убитый мужчина первым ударил оппонента, после чего вышел из маршрутки…

5 193 6 83597 20.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8870469
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4711296

Сегодня в эфире