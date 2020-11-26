Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии строгого режима лидера российской ячейки «Аум Синрике»

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15-ти годам колонии строгого режима лидера российской ячейки признанного террористическим сообщества «Аум Синрике». Михаил Устьянцев был задержан в 2018-м году. Гособвинитель запрашивал для него 18 лет лишения свободы.

По вести следствия, Устьянцев побуждал рядовых адептов передавать ему деньги, которые он потом направлял в Японию руководителям «Аум Синрике» (деятельность организации запрещена на территории России), тем самым он финансировал терроризм.